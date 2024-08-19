أكثر من 8.6 مليون مركبة عَبرت على طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إجمالي عدد المركبات التي عَبرت شبكة طرق المملكة، خلال الأسبوع الماضي، للفترة بين 10 و16 أغسطس الجاري.
وأوضحت الهيئة، أن أكثر من 8.6 مليون مركبة عبرت على طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي، تتصدّرها منطقة مكة المكرّمة بأكثر من 3.3 مليون مركبة.
وأضافت، أن المنطقة الشرقية سجّلت 1.2 مليون، والرياض 1.1 مليون مركبة، ثم المدينة المنوّرة مليون مركبة، والقصيم 415 ألفاً، وحائل 253 ألفاً، وتبوك 250 ألفاً، وعسير 239 ألفاً، والجوف 193 ألفاً، ونجران 175 ألفاً، والباحة 163 ألفاً، والحدود الشمالية 129 ألفاً، وجازان 112 ألف مركبة.