أكثر من 8.6 مليون مركبة عَبرت على طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي

وأضافت، أن المنطقة الشرقية سجّلت 1.2 مليون، والرياض 1.1 مليون مركبة، ثم المدينة المنوّرة مليون مركبة، والقصيم 415 ألفاً، وحائل 253 ألفاً، وتبوك 250 ألفاً، وعسير 239 ألفاً، والجوف 193 ألفاً، ونجران 175 ألفاً، والباحة 163 ألفاً، والحدود الشمالية 129 ألفاً، وجازان 112 ألف مركبة.