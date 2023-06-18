"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة الـ68 عن شهر يوليو

وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 163 مليار ريال، منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، و76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالًا.