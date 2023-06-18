"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة الـ68 عن شهر يوليو

أعلن حساب المواطن، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 68 (شهر يوليو 2023).
ودعا البرنامج للتحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:
ويوم الأحد الماضي، أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 163 مليار ريال، منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، و76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالًا.