استحداث برنامج "بكالوريوس العلوم الرياضية" في جامعة نجران

وأوضحت رئيس قسم الرياضيات بالكلية الدكتورة منال القحطاني؛ أن البرنامج يُدرس باللغة الإنجليزية تلبيةً لاحتياجات سوق العمل، ورفع نسبة الالتحاق بالفرص الوظيفية للخريجين والخريجات في عديدٍ من المجالات العملية، مشيرةً إلى سعي القسم لتجويد مخرجات التعلُّم، وتأهيل الطلبة علمياً وعملياً؛ نظراً لما يمتلكه من كوادر مهنية مؤهلة على المستوى التعليمي والخبرات الأكاديمية.