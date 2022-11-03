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فيصل بن فرحان يستقبل وزير الشؤون الخارجية الكيني

استعرضا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين
فيصل بن فرحان يستقبل وزير الشؤون الخارجية الكيني
واس
واس

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين في جمهورية كينيا الدكتور الفريد موتوا.

وشهد الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان.

فيصل بن فرحان
وزير الشؤون الخارجية الكيني

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