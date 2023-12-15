شاهد.. العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة يصل المنعطف الأخير

وفي التفاصيل، شهد اليوم الثالث تنافساً قوياً بين أمهار أعمار سنتين (أ)، حيث فاز المهر "حامد صارم" لمربط صارم بالمركز الأول، فيما نال المركز الثاني "دهيم الجواد" لمربط الجواد، وجاء في المركز الثالث "بدر صارم" لمربط ورده، وتوج الفائزين رئيس المنظمة الدولية للخيل العربية الأصيلة "الواهو" بيتر جي بوند.