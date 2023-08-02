مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعالج طفلة من سرطان الدم ببروتوكول علاجي استمر لـ"32" شهراً

بفضل الله تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في علاج طفلة تبلغ من العمر "6" سنوات، من مرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد " Acute Lymphoblastic Leukemia"، بعد رحلة علاجية استمرت عامين ونصف العام، وفق بروتوكول "cog" العلاجي، على يد فريق طبي متخصص قاده د.مالك بعاصيري استشاري أمراض الدم والأورام لدى الأطفال والأطفال المتعافين من السرطان.
وقال د. بعاصيري أن الطفلة راجعت المستشفى وهي تشتكي من حزمة أعراض حادة، أبرزها ارتفاع مستمر في درجة الحرارة، وفقر دم حاد ونقص في الصفائح وكريات الدم البيضاء، إضافة إلى الضعف العام والإعياء وانخفاض الطاقة، وأوضح أن هذه الأعراض قدمت مؤشرات قوية على أن الطفلة مصابة بـ"اللوكيمياء"، وهذا ما أكدته التحاليل الطبية التي خضعت لها المريضة، خاصة فحص نخاع العظم الذي بيّن إصابتها بسرطان الدم الليمفاوي الحاد.
وأضاف د. بعاصيري أن الفريق الطبي وبعد دراسة الحالة، خَلُص إلى أن أنسب بروتوكول للتعامل مع هذه الحالة هو "cog" العالمي، وبالفعل شرع في العلاج قبل نحو "30" شهراً، ومنذ المراحل الأولى بدأت المريضة في الاستجابة للعلاج الذي استمر وفقاً للخطة المرسومة في كافة مراحلها، إلى أن أظهر فحص نخاع العظم ولله الحمد خلوه من الخلايا السرطانية وشفاء الطفلة التام من المرض، مشيراً إلى أن الرحلة العلاجية الطويلة التي خاضتها الطفلة وأسرتها بمثابرة مثيرة للإعجاب، استمرت دون أي مضاعفات أو عوارض تذكر، علماً بأن هذا البروتوكول العلاجي بروتوكول عالمي، بمعنى أن العلاج الذي يتلقاه المريض في المملكة، هو ذات الذي يقدم له في أمريكا وأوروبا.
واستطرد د. بعاصيري قائلاً: أن شفاء الطفلة يعد نجاحاً طبياً للمستشفى، لافتاً إلى أن اعتماد هذا البروتوكول يحتاج إلى الكثير من الامكانيات التقنية المخبرية وبنك دم جاهز على مدار الساعة، وكفاءات طبية مؤهلة ومدربة بشكل جيد، كما أن المريض يحتاج إلى رعاية صحية حثيثة ومستمرة والتنويم لفترة طويلة، وكل هذه المقومات النوعية والمهمة جعلت من الصعب على مستشفيات القطاع الخاص استخدام هذا البروتكول العلاجي، مبيناً أن مركز علاج الأورام بالمستشفى يتميز بوجود استشاريين في كافة الاختصاصات مثل أمراض الدم والأمراض الجرثومية والأعصاب والعناية المركزة وغيرها من التخصصات، علاوة عن تقديم أحدث الخطط العلاجية الشاملة، والرعاية الطبية المتكاملة للمصابين من مختلف الفئات العمرية، كما يحظى بأفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة.