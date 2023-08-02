مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعالج طفلة من سرطان الدم ببروتوكول علاجي استمر لـ"32" شهراً

وأضاف د. بعاصيري أن الفريق الطبي وبعد دراسة الحالة، خَلُص إلى أن أنسب بروتوكول للتعامل مع هذه الحالة هو "cog" العالمي، وبالفعل شرع في العلاج قبل نحو "30" شهراً، ومنذ المراحل الأولى بدأت المريضة في الاستجابة للعلاج الذي استمر وفقاً للخطة المرسومة في كافة مراحلها، إلى أن أظهر فحص نخاع العظم ولله الحمد خلوه من الخلايا السرطانية وشفاء الطفلة التام من المرض، مشيراً إلى أن الرحلة العلاجية الطويلة التي خاضتها الطفلة وأسرتها بمثابرة مثيرة للإعجاب، استمرت دون أي مضاعفات أو عوارض تذكر، علماً بأن هذا البروتوكول العلاجي بروتوكول عالمي، بمعنى أن العلاج الذي يتلقاه المريض في المملكة، هو ذات الذي يقدم له في أمريكا وأوروبا.