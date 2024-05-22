"التدريب التقني" توفّر أكثر من 8 آلاف فرصة وظيفية للخريجين في أبريل

وأضافت، أنها تعمل على تنفيذ برامج ومبادرات عدة لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في المجالات التقنية والمهنية، وأطلقت مبادرات عدة للإسهام في تحقيق ذلك، من أبرزها مبادرة "فرصة عمل لكل خريج"، وكذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.