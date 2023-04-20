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الملك وولي العهد يبعثانِ برقياتِ تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

داعيَيْن المولى سبحانه وتعالى أن يتقبَّلَ من الجميع صالحَ الأعمال
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله-
واس
واس

حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ فقد بعث خادمُ الحرمين الشريفين، وصاحبُ السموّ الملكي ولي العهد، رعاهما الله، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، داعيَيْن المولى، سبحانه وتعالى، أن يتقبَّلَ من الجميع صالحَ الأعمال، وأن يعيدَ هذه المناسبةَ السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزّة والتمكين، وبالمزيد من التقدم.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
عيد الفطر المبارك
الأمير محمد بن سلمان

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