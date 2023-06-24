"الجوازات": قدوم 1.626.500 حاج من الخارج عبر المنافذ الدولية حتى نهاية الجمعة

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية، بلغ (1.559.053) حاجًّا؛ منهم مستفيدو مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (240.137) حاجًّا؛ فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60.617) حاجًّا؛ في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6.830) حاجًّا.