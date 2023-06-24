محليات

"الجوازات": قدوم 1.626.500 حاج من الخارج عبر المنافذ الدولية حتى نهاية الجمعة

أكدت تسخير إمكاناتها وتوفير أحدث الأجهزة التقنية لتسهيل إجراءات الدخول
"الجوازات": قدوم 1.626.500 حاج من الخارج عبر المنافذ الدولية حتى نهاية الجمعة

أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1.626.500) حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية؛ وذلك حتى نهاية يوم الجمعة 5/ 12/ 1444هـ الموافق 23/ 6/ 2023م.

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية، بلغ (1.559.053) حاجًّا؛ منهم مستفيدو مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (240.137) حاجًّا؛ فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60.617) حاجًّا؛ في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6.830) حاجًّا.

وأكدت تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

ضيوف الرحمن
المديرية العامة للجوازات
موسم حج 1444

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