نحو ستة ملايين طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث اليوم

وأنهت الإدارات العامة للتعليم الاستعدادات كافة لاختبارات جميع المراحل الدراسية، وتستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام، وينتظم نحو ستة ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، في جميع المراحل الدراسية، بدءاً من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.