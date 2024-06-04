نحو ستة ملايين طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث اليوم

أدّى الطلاب والطالبات، اليوم (الثلاثاء)، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في مناطق المملكة ومحافظاتها؛ عدا طلاب وطالبات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، التي تمّ تقديم اختباراتهما نظراً لقرب موسم الحج.
وأنهت الإدارات العامة للتعليم الاستعدادات كافة لاختبارات جميع المراحل الدراسية، وتستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام، وينتظم نحو ستة ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، في جميع المراحل الدراسية، بدءاً من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.
وأكّدت وزارة التعليم على المدارس كافة، ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد الدرجات في نظام «نور» الإلكتروني أولاً بأول؛ لضمان إخراج النتائج واعتمادها رسمياً قبل بدء الإجازة الصيفية لهذا العام.