مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12,455.65 نقطة

وكانت أسهم شركات: صدر، وتكافل الراجحي، والرياض ريت، والتعاونية، وتهامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الغاز، وشمس، وطباعة وتغليف، ومجموعة الحكير، و بوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.84% و5.65%.