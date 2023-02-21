بنهاية دوام اليوم وبداية إجازة يوم التأسيس.. الإجازة الأخيرة للمدارس بالفصل الثاني

وكانت قد سبقت الإجازة الأخيرة للطلاب، إجازتان مطولتان للفصل الدراسي الحالي، وتخلفها إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني في العاشر من شهر شعبان الحالي بعد انتهاء الاختبارات النهائية التي تنطلق الأحد المقبل لمراحل التعليم العام.