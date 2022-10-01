"كتاب الرياض" يتبنّى الطباعة حسب الطلب في تقنية تلغي "التكدّس والخسائر والمستودعات"

وتقود دور نشر كبيرة في العالم حاليًّا حركة نشر لا تستغلّ على الوجه المطلوب تطور الخدمات الرقمية وحسب، بل وتطور تقنيات الطباعة عبر استحداث قطاع يسمى "الطباعة حسب الطلب"، وهي عملية تقوم على طباعة الكتاب بعد شرائه وليس قبل ذلك، مستغلةً تطور تقنيات الطباعة التي تسمح بتسليمه وإنهاء خروجه من خط الإنتاج في زمن قياسي؛ ما يعني أن كثيرًا من المكتبات لن تكون بحاجة إلى مستودع لتخزين الكتب أو صناديق لشحنها إذا استمرت هذه العملية في النمو.