"كتاب الرياض" يتبنّى الطباعة حسب الطلب في تقنية تلغي "التكدّس والخسائر والمستودعات"

عندما يتمّ الحديث عن تحديات قطاع النشر في العالم يشير الخبراء دائمًا إلى التهديدات التي تشكّلها التقنية لمستقبل الكتاب المطبوع، في إطار تحول القرّاء إلى مستهلكين للمحتوى الإلكتروني في كل المجالات، بما فيها التغذية الثقافية.
وتتضمّن هذه التغييرات ميل الأجيال الجديدة التي نشأت في كنَف خدمات "الجوّال" إلى الحصول على محتوى الكتب عبر الأجهزة اللوحية، سواء أكانت مقروءة أم مسموعة، إلا أن تغيُّرًا بدأ يظهر في العالم يغفل عنه بعض الورّاقين.
وتقود دور نشر كبيرة في العالم حاليًّا حركة نشر لا تستغلّ على الوجه المطلوب تطور الخدمات الرقمية وحسب، بل وتطور تقنيات الطباعة عبر استحداث قطاع يسمى "الطباعة حسب الطلب"، وهي عملية تقوم على طباعة الكتاب بعد شرائه وليس قبل ذلك، مستغلةً تطور تقنيات الطباعة التي تسمح بتسليمه وإنهاء خروجه من خط الإنتاج في زمن قياسي؛ ما يعني أن كثيرًا من المكتبات لن تكون بحاجة إلى مستودع لتخزين الكتب أو صناديق لشحنها إذا استمرت هذه العملية في النمو.
ويُعدّ وصول هذا النموذج إلى العالم العربي بطيئًا، على رغم ظهوره بشكل كبير في دول عملية النشر فيها متقدمة مثل أمريكا وأوربا، إلا أن معرض الرياض الدولي للكتاب الذي انطلق اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 شهد حضور عدة دور نشر تعمل وفق هذا النموذج.
إحدى هذه الدور هي "رف للنشر"، التي تعِد زوارها في المعرض بأنها ستطور قطاع النشر في العالم العربي عبر "تبنّي أساليب نشر حديثة وعصرية".
وحول هذه الأساليب يذكر المسؤول في "رف" إبراهيم آل سنان، أن "هناك نماذج أعمال عديدة نتبناها، بجوار الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، ونهتم بتقنيات الطباعة عند الطلب"، عبر شراكات مع مؤلفين محليين ودوليين ودور نشر عالمية لترجمة أعمالها إلى العربية عبر هذه التقنية.
لا تقف "رف" بمفردها في المعرض؛ إذ يجاورها في واجهة القاعة الواقعة شمال العاصمة "مكتبة اِطبع"، وهي متجر يربط مكتبات ودور النشر والمؤلفين.
ويقول المسؤول عنه خالد بامحمد في شرحه لقيمة الدار المضافة التي تقدمها لسوق النشر: "نحن نضيف ثلاثة أمور للقطاع: الأول أننا سنلغي كلمة "غير متوافر لأننا نوفر الطبعات حسب الطلب لكل زبون على حدة"، أما الثاني فهو أننا نلغي مخاطرة الرهان على الكُتّاب الجدد، وهنا المشتري هو من سيتحمل كامل الكلفة عبر طباعته عند الطلب.
أما الإضافة الثالثة فهي إلغاء كلفة الشحن، فبمجرد الحصول على فسح الكتاب لأي جهة نشر وفي أي مكان نطبعها للقراء في المملكة فورًا".
يذكر أن هذا النموذج تتبناه مكتبات كبيرة في العالم؛ منها موقع "أمازون" الأمريكي للبيع بالتجزئة على الإنترنت؛ إذ تطبع الكتب عند طلبها، ولا يستغرق إرسالها سوى وقت الشحن.
ويشجّع هذا النموذج شركات كثيرة على الدخول للقطاع، بعد تقليل كثير من المخاطر والتكاليف، خصوصًا أن النشر ينمو بتسارع؛ إذ من المتوقع أن ينمو بمعدل 3% على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وهو صناعة تقدر بنحو مئة مليار دولار.