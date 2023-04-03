أستاذ نظم معلومات: مشروع "نيوم" و"مركز الذكاء الاصطناعي" بـ"البيئة" نموذجان مميزان

نظمت جامعة شقراء، ممثلةً في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، ورشة عمل عبر وسائل الاتصال المرئي، بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في تمكين التحول الرقمي"، قدّمها الدكتور رائد شجاع الحافي أستاذ نظم المعلومات المشارك بالجامعة.
وهدفت الورشة إلى تعريف منسوبي الجامعة بعدد من الموضوعات في الذكاء الاصطناعي، والتي كان من أبرزها النظرة المستقبلية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في التحول الرقمي.
وتناولت المعوقات والتحديات التي تواجه مجال الذكاء الاصطناعي، مع التعريف بدور الذكاء الاصطناعي في تحليل عمليات اتخاذ القرارات وتحسينها.
وتحدّث "الحافي" عن الذكاء الصناعي في السعودية مستشهدًا بمشروع "نيوم" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إطلاق أول مركز متخصص في حلول الاستدامة وتطبيقاتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت مسمى "مركز الذكاء الاصطناعي"، وهما نموذجان مميزان للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في السعودية.
وتطرقت ورشة العمل إلى التحول الرقمي، والذي يتمثل في إعادة صياغة نموذج العمل بطريقة إبداعية ابتكارية، حيث يشتمل على عدة أركان تسمى أركان التغيير لإنجاح عملية التحول الرقمي، وذلك عبر خطة استراتيجية لدى المنظمة للأعمال الرقمية، بالإضافة إلى تحليل البيانات، مؤكدًا أن البيانات هي عبارة عن نفط المستقبل.
وحول المعوقات التي تواجه تبنّي الذكاء الاصطناعي قال "الحافي": تكمن التحديات في نقص الخبرة الفنية والتكلفة العالية والبيانات وتوافرها، والذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على البيانات.
وأشار إلى دور الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار، ودوره في تحسين الكفاءة في التغيير التدريجي، وذلك عبر اتخاذ قرارات تتسم بالدقة العالية، وذلك عن طريق التنبؤ بالمستقبل بناءً على البيانات المتوفرة.