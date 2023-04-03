أستاذ نظم معلومات: مشروع "نيوم" و"مركز الذكاء الاصطناعي" بـ"البيئة" نموذجان مميزان

وتطرقت ورشة العمل إلى التحول الرقمي، والذي يتمثل في إعادة صياغة نموذج العمل بطريقة إبداعية ابتكارية، حيث يشتمل على عدة أركان تسمى أركان التغيير لإنجاح عملية التحول الرقمي، وذلك عبر خطة استراتيجية لدى المنظمة للأعمال الرقمية، بالإضافة إلى تحليل البيانات، مؤكدًا أن البيانات هي عبارة عن نفط المستقبل.