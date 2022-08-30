وزير العدل يشدّد على العناية بالحكم الابتدائي كمخرج نهائي لمحكمة الدرجة الأولى

وشدّد خلال لقائه أمس القضاة الموجّهين حديثاً في المحاكم، على ضرورة العناية بالحكم الابتدائي، فبعد تفعيل قضاء الاستئناف، أصبح الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى مخرجاً نهائياً بالنسبة للمحكمة، ويبقى نظر الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً في حال كانت الدعوى ليست من الدعاوى اليسيرة، مشيراً إلى أن العمل مهني يشتمل على تحديات وصعوبات، والافتراض بأن العمل القضائي لا يشتمل على تحديات فهو افتراض غير مبني على واقع.