العقوبات الأحادية على سوريا ودورها في إعاقة إغاثة منكوبي الزلزال...  وموقف السعودية بارقة أمل

إن أزمة الزلازل الأخيرة في سوريا كشفت عن ازدواجية المعايير التي تحكم مفهوم "الإنسانية"، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب، أن إنسانية المواطن الأمريكي والأوروبي هي الأسمى، على سبيل المثال: إنسانية الأوكرانيين الذين يساندهم الغرب، الذين انتفضوا واجتمعوا في مجلس الأمن خصيصا في الـ ٢٧ من فبراير٢٠٢٢، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، يبدو أن إنسانيتهم أهم من إنسانية السوريين الذين تعرضوا لزلزال مدمر بكل المقاييس ولم ينتفض له الغرب ومجلس الأمن إلا بعد أن وجهت لهم انتقادات لاذعة، فهذا مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اعترف في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الوكالة الأممية خذلت حتى الآن الناس في شمال غرب سوريا، إن السوريين يشعرون عن حق بأنهم متروكون". فهذا يدعو إلى ضرورة طرح النقاش حول ماهية مفهوم الإنسانية على المجتمع الدولي لإعادة تقييمه بشكل عادل في ظل تغير موازين القوى العالمية التي تتشكل في الوقت الراهن ليصبح العالم القادم أكثر عدلاً.