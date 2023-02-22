شاشات رقمية في الجناح السعودي بـ"آيدكس 2023" تروي تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى

وشهد الجناح السعودي احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية، بإقامة عدد من الفعاليات التي تعكس تاريخ المملكة وثقافتها وحضارتها الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، حيث استعرضت الشاشات الرقمية بالجناح السعودي العديد من المحتويات التفاعلية التي تروي تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وتعريف الزوار على قصة تأسيس قطاع الصناعات العسكرية في المملكة عبر محتوى تفاعلي ذكي، والتي بدأت منذ العام 1949م عندما أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود أمرًا ملكيًا بإنشاء المصانع الحربية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد اكتمال جهود المؤسس التاريخية في توحيد المملكة، مرورًا بعهد ملوك المملكة العربية السعودية من بعده، والتي شهدت حراكًا متسارعًا على صعيد تطوير قطاع الصناعات العسكرية والسعي إلى تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية وتمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة بنهوض هذا القطاع الاستراتيجي والمهم.