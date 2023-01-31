"هيئة النقل" تحدد ساعات القيادة المسموح بها.. وفترات الراحة لسائقي الحافلات

وأشارت إلى أن ساعات القيادة اليومية تتكون من 9 ساعات كحد أقصى خلال 24 ساعة قابلة للتمديد إلى 10 ساعات مرتين أسبوعيًا، كما حددت الهيئة ساعات العمل الأسبوعية للسائقين بـ 56 ساعة كحد أقصى، وكذلك الإجمالي لساعات العمل المسموح بها خلال 14 يوم والمحدد بـ 90 ساعة عمل كحد أقصى.