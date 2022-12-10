"الأرصاد": هطول أمطار ورياح نشطة وزخات من البَرَد على الرياض والشرقية والقصيم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، مع السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج.