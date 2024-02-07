صور الأقمار الصناعية تُظهِر سحبًا ركامية بمواقع متفرقة وأجواء باردة نسبيًّا بالرياض

ووفق موقع "طقس العرب"؛ فإن آخر مخرجات الخرائط الجوية تشير إلى استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نهار اليوم الأربعاء؛ حيث يُتوقع بمشيئة الله أن تنشط السحب الركامية على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة؛ بما فيها مرتفعات جازان وعسير وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، مع ساعات بعد الظهر والعصر؛ حيث يُتوقع هطول الأمطار في تلك المناطق، قد تُصحَب بحدوث الرعد وتساقط البرد أحيانًا.