منصة المدن الذكية Smart C بسدايا تحصد جائزة أفضل 7 مشاريع في قارة آسيا

وتعد منصة Smart C المشروع الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي حقق هذا الإنجاز، حيث تم اختيار سبعة مشاريع فائزة من بين أكثر من 90 مشروعًا تم تقديمها في هذا الحدث.