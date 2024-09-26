منصة المدن الذكية Smart C بسدايا تحصد جائزة أفضل 7 مشاريع في قارة آسيا

توّجت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بجائزة أفضل سبعة مشاريع في المدن الذكية في قارة آسيا عن المنصة الوطنية للمدن الذكية Smart C، وذلك خلال المؤتمر العالمي للمدن الذكية المقام في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2024.
وتعد منصة Smart C المشروع الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي حقق هذا الإنجاز، حيث تم اختيار سبعة مشاريع فائزة من بين أكثر من 90 مشروعًا تم تقديمها في هذا الحدث.
ونالت المنصة الوطنية للمدن الذكية الجائزة؛ نظير الجهود التي تقدمها من خلال التحليلات المتقدمة لنماذج المحاكاة التي تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية بحلول قائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، كما تتضمن المنصة مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الحيوية في مدن المملكة الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض من أجل تحقيق تنمية حضرية مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة.
ويحظى المؤتمر العالمي للمدن الذكية في الصين باهتمام كبير ومشاركة واسعة من أكثر من 200 خبير في أكثر من 50 جلسة، ويناقش المؤتمر 5 محاور هي تمكين التقنيات، والطاقة والبيئة، والخدمات اللوجستية والنقل، وخدمات نمط الحياة والمدينة، والمرافق العامة والاقتصاد، وذلك بهدف استكشاف إمكانات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.