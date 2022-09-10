"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح على جازان وأبها والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، أبها، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرّمة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 32 كم/ساعة تصل الى 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.