"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح على جازان وأبها والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 32 كم/ساعة تصل الى 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.