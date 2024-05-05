40 و10 ْمئوية.. "شرورة" و"السودة" تسجّلان أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وتوقع المركز استمرار فرص هطول أمطار رعديّة خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية؛ قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.
وأوضح المركز أن شرورة سجّلت أعلى درجة حرارة 40 ْمئوية، فيما سجّلت السودة أقل حرارة 10 درجات فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم في مكة المكرّمة ووادي الدواسر 39 ْمئوية، وكل من الأحساء والتنهات والدهناء والصمان 38 ْمئوية، والدمام وبريدة وحفر الباطن 37 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ10 درجات، تليها أبها وطريف 13 درجة، والباحة والقريات 14 ْمئوية.
وأوضح أن السودة سجّلت أعلى نسبة رطوبة 95%.