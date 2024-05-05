40 و10 ْمئوية.. "شرورة" و"السودة" تسجّلان أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وتوقع المركز استمرار فرص هطول أمطار رعديّة خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية؛ قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.