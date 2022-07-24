القيادة تهنئ الرئيس الألباني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية ألبانيا، عبّر فيها سموه عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.