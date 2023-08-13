"بيئة مكة" تنفّذ دورة عن تخطيط وتنفيذ وتقييم الفعاليات والأنشطة الإرشادية

من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الفعاليات الإرشادية تحظى باهتمام كبير من المسؤولين والأكاديميين والمزارعين؛ حيث حققت على مدار المواسم الماضية نجاحًا ملموسًا في لقاء جميع الأطراف من جهات متخصصة وفنية وشعبية وأكاديمية، ساهمت في توعية المزارعين والمهتمين بالزراعة؛ لما توليه وزارة البيئة والمياه والزراعة من اهتمام فعال في مجال تعزيز العمل المشترك بين المختصين والمزارعين، لتزويدهم بأهم المعارف والمهارات والخدمات الإرشادية الزراعية المتكاملة؛ لتغيير سلوكهم واتجاهاتهم لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي، وتعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية التي تقدم حسب الميزة النسبية لكل منطقة وفي عدة حقول مختلفة.