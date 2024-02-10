البديوي: مجلس التعاون لديه خطط تنموية تركز على التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية

وأضاف أن التقدم الذي أحرزه مجلس التعاون في القطاعات الحاسمة لمنطقة المحيط الهندي، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وكيف يمكن أن تكون هذه نماذج للتعاون الإقليمي، وأيضًا الوقود والزيوت المعدنية، التي تُشكل 72.3% من صادرات مجلس التعاون الخليجي إلى بلدان IORA، وتصل إلى 215 مليار دولار أمريكي.