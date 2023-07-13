أدق ساعة في الكون.. الزعاق يتحدث عن كروية الأرض ومواقيت الصلاة

وقال الزعاق إن أدق ساعة كونية هي الشمس، والشريعة الإسلامية ربطت مواقيت صلاتها النهارية على تحركاتها المباشرة، والمواقيت الليلية على تحركاتها غير المباشرة، أي شفق العشاء، وشفق الفجر.