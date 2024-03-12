نائب أمير مكة يزور عمليات أمن الحرم ويطلع على خطط التسهيل على ضيوف الرحمن

و زار مركز عمليات أمن المسجد الحرام، واطلع على الخطط الموضوعة والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن أثناء دخولهم وخروجهم من وإلى الحرم المكي، كما استمع إلى نبذة عن دور المركز في المراقبة وتأمين سلامة قاصدي البيت الحرام وتوفير أقصى درجات الأمن والحماية لهم، إضافةً لإدارة الحشود، إذ تتم مراقبة وتنظيم الطواف.