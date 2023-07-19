متحدياً حرارة الأجواء.. الرحالة "عسيري" يصل السليل في رحلته من نجران للرياض

وأشار إلى رغبته في التحرّر من الروتين اليومي واستكشاف قدرته على تحمل الصعاب، موضحاً أنه وصل الآن إلى محافظة السليل، حيث إن المدى الزمني المتوقع من نجران إلى الرياض 15 يوماً، ويسير بدراجته 80 كم كل يوم.