متحدياً حرارة الأجواء.. الرحالة "عسيري" يصل السليل في رحلته من نجران للرياض

يواصل الرحالة تركي عسيري؛ رحلته الاستكشافية من منطقة نجران إلى الرياض، الهادفة إلى التعرُّف على محافظات المملكة ومدنها التي تستغرق قرابة 15 يوماً، حيث لم تمنعه الأجواء الحارة من إكمال مسيرته التي انطلقت قبل ثلاثة أيام.
وقال "عسيري": رحلتي من نجران إلى الرياض مروراً بمحافظة الخرج أقطع فيها أكثر 1100 كم للتعرُّف على مدن المملكة ومحافظاتها عن قرب بالدراجة الهوائية.
وأشار إلى تعاطف الناس معه في أثناء سيره بدراجته حيث يستغرب عددٌ منهم أنه يتحرّك بالدراجة الهوائية وبها أدواته من ملابس وأدوات طبخ وخيمة خاصة في ظل حرارة الصيف.
وأشاد بكرم كل مَن يقابله أثناء رحلته، حيث يقف كثيرون منهم بمركباتهم ويبادرون ويلحون على إكرامه.
وأضاف: من أهدافي أن أتحدّى نفسي حيث أقوم برحلتي في الصيف، وهو مثل الشتاء بالنسبة لي، وأعرف كيف أتحرّك في الصيف حيث أنطلق بالدراجة الهوائية من الصباح حتى الساعة 12 ظهراً وبعدها أستقر وارتاح حتى اليوم التالي.
وأشار إلى رغبته في التحرّر من الروتين اليومي واستكشاف قدرته على تحمل الصعاب، موضحاً أنه وصل الآن إلى محافظة السليل، حيث إن المدى الزمني المتوقع من نجران إلى الرياض 15 يوماً، ويسير بدراجته 80 كم كل يوم.