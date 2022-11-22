وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وإلى الأسرة المالكة، والشعب السعودي، بمناسبة الانتصار المستحقّ والمشرف لمنتخبنا الوطني السعودي لكرة القدم على المنتخب الأرجنتيني، في بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة، في واحدة من الملاحم الرياضية التي سيخلدها التاريخ.