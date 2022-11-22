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وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني

"آل الشيخ": الفوز يتوج دعم ومساندة ولي العهد
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
عبدالله العنزي
عبدالله العنزي

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وإلى الأسرة المالكة، والشعب السعودي، بمناسبة الانتصار المستحقّ والمشرف لمنتخبنا الوطني السعودي لكرة القدم على المنتخب الأرجنتيني، في بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة، في واحدة من الملاحم الرياضية التي سيخلدها التاريخ.

وعبّر عن خالص أمنياته للمنتخب السعودي بمواصلة الفوز في المباريات القادمة في مونديال العالم، متمنيًا لجميع المنتخبات العربية المشاركة في هذا المحفل العالمي بالانتصار والأداء المتميز والمشرّف للكرة العربية.

وختم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تصريحه، مؤكدًا أن ما تحقّق يتوّج دعم ومتابعة سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله، الذي يقف خلف النجاحات العالمية لبلادنا بهمته، كما سأل الله أن يحفظ لبلادنا أمنَها وتقدمها واستقرارها.

المنتخب السعودي
عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
معاك يا الأخضر 2022

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