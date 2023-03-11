بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تحتفل بذكرى "يوم العلم"

يأتي ذلك تماشيًا مع الأمر الملكي، القاضي بأن يكون يوم 11 مارس كل عام، يومًا خاصًّا بالعلم، باسم "يوم العلم"، انطلاقًا من قيمة العلم الوطني الممتدة، عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها.