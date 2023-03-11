بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تحتفل بذكرى "يوم العلم"

تزينت أروقة وشاشات ومنصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم السبت، بالأعلام والصور والفيديوهات؛ للاحتفاء بذكرى "يوم العلم" السعودي.
يأتي ذلك تماشيًا مع الأمر الملكي، القاضي بأن يكون يوم 11 مارس كل عام، يومًا خاصًّا بالعلم، باسم "يوم العلم"، انطلاقًا من قيمة العلم الوطني الممتدة، عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها.
وجرى تركيب مجموعة كبيرة من الأعلام على أروقة وأسوار برج الوزارة، التي تزينت شاشاتها الإلكترونية، بصور علَم السعودية وعبارات تُجَسّد رمزية العلم ومكانته وما يحمل من مضامين سامية.
وتأتي هذه المشاركة في ذكرى "يوم العلم"، اتساقًا مع توجيهات ودعم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية مواكبة الفعاليات والمناسبات الوطنية؛ لترسيخ قِيَم الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب ما يشكّله "يوم العلم" من أهمية بالغة بوصفه مظهرًا للتلاحم والوحدة الوطنية.