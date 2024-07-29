تجنباً لتأخير فسح المنتجات أو إلغائها.. "الغذاء والدواء" تدعو للاطلاع على الاشتراطات

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى الاطّلاع على الاشتراطات الخاصة بالتسجيل والفسح وإذن التسويق والدليل الإرشادي لتصنيف المنتجات قبل شحن المنتج إلى المملكة، تجنباً لعوائق التأخير في إجراءات فسح المنتجات أو الإلغاء والهدر المالي وتلف المنتجات أو رفضها.
وأوضحت الهيئة، أن على التجار والشركات والمستثمرين الجدد والمستوردين والموزعين، التأكّد من مسار المنتج وشروط فسح الشحنة، مشيرة إلى أن الهيئة تتيح خيار تصنيف المنتجات ومعرفة مدى خضوع المنتج للتسجيل من عدمه، وذلك عن طريق التقديم عبر نظام تصنيف المنتجات الإلكتروني PCS "نظام تصنيف المنتجات، ودليل تصنيف المنتجات".