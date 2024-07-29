تجنباً لتأخير فسح المنتجات أو إلغائها.. "الغذاء والدواء" تدعو للاطلاع على الاشتراطات

وأوضحت الهيئة، أن على التجار والشركات والمستثمرين الجدد والمستوردين والموزعين، التأكّد من مسار المنتج وشروط فسح الشحنة، مشيرة إلى أن الهيئة تتيح خيار تصنيف المنتجات ومعرفة مدى خضوع المنتج للتسجيل من عدمه، وذلك عن طريق التقديم عبر نظام تصنيف المنتجات الإلكتروني PCS "نظام تصنيف المنتجات، ودليل تصنيف المنتجات".