ترحيب عالمي بالاتفاق السعودي - الإيراني على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران

كما رحّبت دولة الكويت بالبيان الثلاثي المشترك حيث نوهت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان- بمبادرة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ باستضافة ورعاية المباحثات الثنائية السعودية الإيرانية للتوصل إلى هذا الاتفاق، وبالجهود التي قامت بها كل من جمهورية العراق وسلطنة عمان في استضافة جولات الحوار التي جرت بين الجانبين.