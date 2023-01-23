‫النيابة العامة: سجن ممارسة صحية لمدة (٥) سنوات لاعتدائها على (١١) رضيعاً

وبالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضّع تبيّن قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيميْن على جسد أحد الرضّع، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديث الولادة لمثل هذه الحالات، كما رُصد قيامها بالاعتداء على وجهه بالضرب ثلاث مرات، متجاوزةً بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمداً على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها.