مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على السمات المعمارية القديمة لمساجد الرياض

وفي مساجد المنطقة الواقعة خارج مدينة الرياض يستهدف المشروع تطوير مسجد القلعة بمركز الحلوة في حوطة بني تميم، ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى عام 1250هـ، إذ سمي باسمه نسبة إلى قلعة الإمام تركي آل سعود، وما زالت صلاة الجماعة تقام فيه حتى اليوم، باستثناء صلاة الجمعة التي توقف أداؤها فيه منذ 50 عامًا، ويستمد أهميته من قيمته الجوهرية التي سيحافظ عليها التصميم التطويري الجديد، وستبلغ مساحته بعد التطوير 625.78 م²، فيما سيبقى عدد المصلين فيه عند 180 مصليًا.