إمام المسجد النبوي: الله رحم الناس بخير الشهور وجمع فيه العبادات والبركات

وأضاف أن الفضل مبدؤه من الله ومنتهاه إلى الله، قال تعالى (وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى)، فلله الحمد والشكر، وإذا كان حال من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يفرحون بلعاعة الدنيا وزخرف متاعها الحائل الزائل قال -جل من قائل-: (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ).