بينها العاصمة.. أمطار مصحوبة بصواعق وتدنٍّ للرؤية في 3 مناطق

أصدر المركزُ الوطني للأرصاد مجموعةَ إنذارات باللون الأصفر، لمناطق الرياض وعسير والشرقية، حول حالة أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وتستمرّ الحالة حتى أوقات مختلفة من مساء اليوم.
وتشمل الحالةُ في الرياض كلًّا من: الزلفى، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والدرعية، والعاصمة الرياض، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات. فيما تشمل في عسير كلًّا من: الأمواه، وتثليث، وكلًّا من: حفر الباطن، والعليا بالشرقية.
ففي منطقة جازان أصدر المركزُ إنذارًا باللون الأحمر لحالة أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وتبدأ الحالة اليوم السبت في الواحدة ظهرًا، وتنتهي في الثامنة مساء، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
وفي عسير تشمل نفسُ الحالة والمستمرّة حتى الثامنة مساء، كلًّا من: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وفي نجران أصدر المركزُ إنذارًا أصفر لحالة أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، بين الواحدة ظهرًا والتاسعة مساء، فيما تشهد بدر الجنوب أمطارًا متوسطة تصحب بجريان السيول وتساقط البرد حتى السابعة مساء.
وأصدر المركزُ إنذارًا برتقاليًّا لمنطقة جازان يستمرّ حتى الثامنة مساء اليوم لحالة أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وجريان السيول وتساقط البرد وصواعق رعدية في كلٍّ من: أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد.