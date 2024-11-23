بينها العاصمة.. أمطار مصحوبة بصواعق وتدنٍّ للرؤية في 3 مناطق

وتشمل الحالةُ في الرياض كلًّا من: الزلفى، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والدرعية، والعاصمة الرياض، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات. فيما تشمل في عسير كلًّا من: الأمواه، وتثليث، وكلًّا من: حفر الباطن، والعليا بالشرقية.