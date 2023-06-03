عسير.. وفاة مُعلم متأثراً بإصابته إثر صاعقة رعدية

وتتقدم "سبق"، بأحر التعازي لذوي الفقيد، وأسرته، والمجتمع التعليمي بأكمله، من معلمين وطلاب، داعية الله -سبحانه وتعالى- أن يسكن الفقيد فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.