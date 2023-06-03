عسير.. وفاة مُعلم متأثراً بإصابته إثر صاعقة رعدية

فَقَدَ الميدان التعليمي والتربوي في مركز قنا التابع لمحافظة محايل، معلماً قديراً عقب إصابته بصاعقة رعدية.
وقالت مصادر لـ "سبق"، إن المعلم علي بن حسن المنجحي؛ أُصيب بالصاعقة بقرية الراحة بوادي رهبان بمركز قنا، ظهر أمس الجمعة، ليفارق الحياة متأثراً بالإصابة.
ونعت "ابتدائية التقدم" بلتين، ومكتب تعليم قنا، المعلم "المنجحي" الذي قضى 23 عاماً من حياته في تربية الناشئة وتعليمهم، وأجمع الجميع على تميزه وحُسن صفاته وخصاله الحميدة.
وتتقدم "سبق"، بأحر التعازي لذوي الفقيد، وأسرته، والمجتمع التعليمي بأكمله، من معلمين وطلاب، داعية الله -سبحانه وتعالى- أن يسكن الفقيد فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.