بلغت 3.7 مليار ريال.. "حساب المواطن" يبدأ تلقي طلبات الاعتراض على دفعة مارس

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، حينها، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من مليارَي ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.