بلغت 3.7 مليار ريال.. "حساب المواطن" يبدأ تلقي طلبات الاعتراض على دفعة مارس

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، البدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 64.
وقال البرنامج: استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://eservices.ca.gov.sa/#/login
وكان البرنامج قد أودع الخميس الماضي الموافق 9 مارس الجاري، مبلغ 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، حينها، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من مليارَي ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.