ضبط 21 شخصًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في 3 مناطق

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط (34) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (7) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(4) مقيمين من الجنسية الهندية، و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية السودانية، و(3) مواطنين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.