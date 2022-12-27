"استثمارات السعودية في مصر" تتخطى 22 مليار ريال وقفزة للتبادل التجاري

كشف وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير؛ عن ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين المملكة ومصر، حيث بلغت عام 2021 نحو ٤ مليارات و٥٧٢ مليون دولار مقارنة بنحو ٣ مليارات و٢٣٦ مليون دولار عام ٢٠٢٠ وحققت نسبة زيادة بلغت ٤١٫٣% في عام 2022.
وأشار الوزير إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية باستثمارات تبلغ ٦٫١٢ مليار دولار بما يقارب 22.95 مليار ريال مليار في ٦٠١٧ مشروعاً في مجالات السياحة والصناعة والإنشاءات والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأكد "سمير"؛ حرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري بجدة للنفاذ بمنتجات الدولتين إلى أسواق دول القارة الإفريقية
يُذكر أن الوزير المصري التقى بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وعدداً من كبار المسؤولين في زيارته إلى المملكة العربية السعودية، ولفت إلى أن لقاءه بـ"القصبي" أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة ومن ثم الارتقاء.