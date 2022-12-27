"استثمارات السعودية في مصر" تتخطى 22 مليار ريال وقفزة للتبادل التجاري

يُذكر أن الوزير المصري التقى بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وعدداً من كبار المسؤولين في زيارته إلى المملكة العربية السعودية، ولفت إلى أن لقاءه بـ"القصبي" أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة ومن ثم الارتقاء.