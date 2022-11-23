"شؤون الحرمين" تُقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ26 ألف مستفيد يوم أمس

وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 130 ألف لتر مطهرات و16.300 سجادة، 540 لترًا للتعقيم بالبايوكير، و550 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و29.400 لتر لتعقيم الأسطح، و3100 لتر معقمات الأيدي.