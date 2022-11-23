"شؤون الحرمين" تُقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ26 ألف مستفيد يوم أمس

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم أمس الثلاثاء.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ26.343 مستفيدًا، وقامت بتوزيع 82.560 عبوة مياه زمزم، وتوفير 264 عربة عادية للمحتاجين، ووفّرت 1455 عربة كهربائية للطواف والسعي، و1335 خدمة دافع عربة للقاصدين.
وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 130 ألف لتر مطهرات و16.300 سجادة، 540 لترًا للتعقيم بالبايوكير، و550 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و29.400 لتر لتعقيم الأسطح، و3100 لتر معقمات الأيدي.
وتابعت أنه تم تقديم 1900 كتيب ومطوية و2123 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 19.000 شخص من التوعية الرقمية، و86550 شخص من التوعية الميدانية.