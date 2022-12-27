"الموارد البشرية" تبرم اتفاقية مع بنوك محلية للاستفادة من "إدارة الرواتب"

وتهدف هذه الاتفاقية المشتركة، إلى استفادة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها (49) عاملًا، من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور "برنامج حماية الأجور"، عن طريق البنوك التجارية المشاركة في الاتفاقية بدون رسوم لمدة عامين.