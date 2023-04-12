معاقبة "14 شركة أسمنت" بعد ثبوت انتهاكها نظام المنافسة بالاتفاق على رفع الأسعار

تعكس معاقبة 14 شركة للمواد الأسمنتية، بعد ثبوت انتهاكها نظام المنافسة بالاتفاق على رفع الأسعار، التزام السعودية بتحقيق مضامين المنافسة المشروعة، وتوفير بيئة تنافسية عادلة، ومشجعة لخيارات المستهلكين، وتعزيز حماية المال العام، والحفاظ على بيئة تنافسية قائمة على العدالة والشفافية والنزاهة.
وتعمل الهيئة العامة للمنافسة دراسات سوقية معمقة للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية؛ بهدف التعرف على مستويات التركز الاقتصادي، وتقييم مستوى المنافسة فيها، وسلوك المنشآت العاملة بها. ومن بين تلك القطاعات الحيوية: قطاع الأدوية، وقطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع، وقطاع التأمين الصحي، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع البتروكيماويات، وقطاع المنتجات الزراعية والأسماك.
يُضاف إلى ذلك أن تعزيز المنافسة في السوق السعودية كان له نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني السعودي؛ وهو ما أسهم في تعزيز المستويات الحمائية ضد الممارسات الاحتكارية، وكان عاملاً مباشرًا في تطوير الأعمال ونموها.
وتهدف الهيئة العامة للمنافسة إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وذلك من خلال قيام الهيئة بأعمال اختصاصها التي وردت في المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة المنافسة، مع مراعاة المهمات الموكلة إلى الهيئة بموجب النظام؛ إذ تتولى الهيئة المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة المبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو رغبة في تعزيز المنافسة فيها، ونشر ثقافة المنافسة في المنصات الإعلامية ووســـائل التواصل؛ لتعزيز الوعي لدى العمــوم وقطاع الأعمال، وإثراء المعرفة المتخصصة، والقيـام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والادعاء العام في الممارسات المخلة بالمنافسة.. إضافة إلى تلقِّــي بلاغات التركز الاقتصـادي ودراستها، وإصدار الــقرارات اللازمة، والرقابة الدوريــة على الأسواق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، وتلقِّــي الشــكاوى والبلاغات والإحالات فيما يتعلق بمخالفات نظام المنافسة.