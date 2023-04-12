معاقبة "14 شركة أسمنت" بعد ثبوت انتهاكها نظام المنافسة بالاتفاق على رفع الأسعار

ومن أبرز اختصاصات الهيئة المبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو رغبة في تعزيز المنافسة فيها، ونشر ثقافة المنافسة في المنصات الإعلامية ووســـائل التواصل؛ لتعزيز الوعي لدى العمــوم وقطاع الأعمال، وإثراء المعرفة المتخصصة، والقيـام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والادعاء العام في الممارسات المخلة بالمنافسة.. إضافة إلى تلقِّــي بلاغات التركز الاقتصـادي ودراستها، وإصدار الــقرارات اللازمة، والرقابة الدوريــة على الأسواق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، وتلقِّــي الشــكاوى والبلاغات والإحالات فيما يتعلق بمخالفات نظام المنافسة.