أمين التعاون الإسلامي: لعلماء إفريقيا دور رائد في تعزيز الحوار والتعايش السلمي

وأشاد الأمين العام، في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ لالتزامها بالقضايا الإفريقية والإسلامية ولإسهاماتها القيّمة في تعزيز أسس الأمن والسلم والاستقرار في نصف الكرة الغربي، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، والدور الذي يضطلع به منتدى أبوظبي للسلم ورئيسه فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه، دعمًا لقيم الحوار والاعتدال والتعايش السلمي والتسامح.