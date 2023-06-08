"تنمية القطاع غير الربحي": التبرعات عبر الجمعيات الأهلية موثوقة ونزيهة

يواصل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي جهوده في مراقبة وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الربحية في كل المدن؛ وذلك حرصًا على وصول التبرعات لمستحقيها من أفراد المجتمع وحمايةً لحقوق المتبرعين.
وأكد المركز موثوقية ونزاهة عمليات جمع التبرعات القائمة عبر الجمعيات الأهلية المرخصة؛ وذلك لخضوعها للرقابة والإشراف من قِبل المركز، والتأكد من التزامها باشتراطات لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.
وأضاف المركز أن دورهُ يتمثل في إصدار التراخيص للجمعيات ومراقبة أنشطتها، والتأكد من امتثالها للاشتراطات والمعايير المحددة لجمع التبرعات، مما يمنح مزيدًا من الثقة للمتبرعين بالجمعيات الأهلية؛ وذلك لنزاهتها وشفافيتها، كما يعمل المركز على تطوير آلية تلقي الشكاوى من قبل المواطنين في حالة الإبلاغ عن تبرعات عشوائية غير مرخّصة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
ويسعى المركز إلى ضمان حوكمة أداء وعمل الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الربحية، وتوفير مسارات آمنة وسهلة لجمع التبرعات، مع تشجيع المتبرعين على التعاون والإسهام في دعم الجمعيات والمنظمات التي تعمل على تحقيق الخير والفائدة العامة في المجتمع.
ويتضاعف جهود المركز وحرصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة وتفاعله مع بلاغات المواطنين في الوقت الذي يشهد فيه موسم الحج جمع تبرعات بشكل كبير مما يتطلب العمل على تركيز الرقابة والإشراف والمتابعة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات اللازمة وزيادة موثوقيتها لدى المتبرعين.
ويوضح المركز الخطوات اليسيرة التي يمكن أن يقوم بها المتبرع عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية المرخصة مما يمنح مزيدًا من الموثوقية والنزاهة بمسارات التبرع التي يشرف عليها المركز.
جدير بالذكر أن الامتثال بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية يعد خطوة هامة لتحقيق الأهداف الخيرية المرجوة بشكل فعال ومستدام عبر البرامج التنموية المقدمة من قِبل الجمعيات الأهلية والتي تسعى إلى خدمة مستفيديها من أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم على جميع الأصعدة.