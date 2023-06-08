"تنمية القطاع غير الربحي": التبرعات عبر الجمعيات الأهلية موثوقة ونزيهة

وأضاف المركز أن دورهُ يتمثل في إصدار التراخيص للجمعيات ومراقبة أنشطتها، والتأكد من امتثالها للاشتراطات والمعايير المحددة لجمع التبرعات، مما يمنح مزيدًا من الثقة للمتبرعين بالجمعيات الأهلية؛ وذلك لنزاهتها وشفافيتها، كما يعمل المركز على تطوير آلية تلقي الشكاوى من قبل المواطنين في حالة الإبلاغ عن تبرعات عشوائية غير مرخّصة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.