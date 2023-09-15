هيئة الاتصالات تعقد برنامجًا تدريبيًّا حول نظام أسماء النطاقات وتقنية الامتداد الآمن

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة برامج متخصّصة عقدتها الهيئة، واستفاد منها أكثر من 350 متدربًا من جهات حكومية وأكاديمية وشركات متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت، من منطلق دورها الفاعل في رفع الوعي في مجال أسماء النطاقات "DNS"، وسعيها لإبراز مكانة المملكة كواحدة من أولى دول الشرق الأوسط التي بادرت لتفعيل تقنية الامتداد الآمن وأتاحتها للمستخدمين "DNSSEC"، إضافة إلى إتاحة الاستفادة من التجارب التي مكّنتها من تحقيق المركز الأول عالميًّا في نسبة الحركة لخدمة تقنية الامتداد الآمن "DNSSEC" في نظام أسماء النطاقات "DNS".