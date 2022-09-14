"بيئة مكة" تضبط بذورًا ومبيدات منتهية الصلاحية بخمرة جدة

نجح مأمورو ضبط المبيدات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة، اليوم؛ في ضبط كميات بذور مجهولة المصدر ومبيدات محظورة داخل مستودع غير مرخص بحي الخمرة جنوب محافظة جدة؛ وذلك إثر جولات تفتيشية، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
يأتي ذلك في إطار مواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ أن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها.
وأشار إلى أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يقومون بجولات تفتيشية بشكل دوري؛ وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية.
وناشد "الغامدي"، المزارعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق؛ لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.