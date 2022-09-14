"بيئة مكة" تضبط بذورًا ومبيدات منتهية الصلاحية بخمرة جدة

نجح مأمورو ضبط المبيدات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة، اليوم؛ في ضبط كميات بذور مجهولة المصدر ومبيدات محظورة داخل مستودع غير مرخص بحي الخمرة جنوب محافظة جدة؛ وذلك إثر جولات تفتيشية، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.