غيوم وأمطار وزهور.."أجواء رمضانية استثنائية" شاهدها من الجوف

تشهد منطقة الجوف منذ دخول شهر رمضان المبارك أجواء استثنائية خاصة فترة النهار؛ حيث تتلبد السماء بالغيوم مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة وأجواء معتدلة وباردة بعض الأوقات، في أجواء ممتعة يحفها زهور الربيع.
وتتراوح درجات الحرارة خلال الأيام الماضية من شهر رمضان ما بين 10 درجات حرارة صغرى إلى 30 درجة كبرى حسب مركز الأرصاد الوطني، وتشهد المنطقة آخر الليل وساعات الفجر برودة بالأجواء، فيما تعتدل الأجواء ساعة وقت النهار وتبدأ بالبرودة ساعة المساء.
ويقول أحمد الضويحي، وهو من كبار السن، أن المنطقة لم تشهد أجواء باردة منذ عشرات السنين في شهر رمضان المبارك، معتبراً أن أجواء هذا العام مختلفة جداً واستثنائية خلال الأيام الماضية، حيث الغيوم والأمطار واعتدال وبرودة الأجواء.