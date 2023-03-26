غيوم وأمطار وزهور.."أجواء رمضانية استثنائية" شاهدها من الجوف

ويقول أحمد الضويحي، وهو من كبار السن، أن المنطقة لم تشهد أجواء باردة منذ عشرات السنين في شهر رمضان المبارك، معتبراً أن أجواء هذا العام مختلفة جداً واستثنائية خلال الأيام الماضية، حيث الغيوم والأمطار واعتدال وبرودة الأجواء.