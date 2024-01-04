"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة وسيول وضباب كثيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والجوف وحائل والباحة وعسير وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، تشمل الحالة جدة والخرمة والمويه وتربة ورنية والليث والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف والعرضيات والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد الطائف وميسان ضبابًا كثيفًا حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة القصيم ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل القريات وطبرجل، وضبابًا على دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة حائل ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع صواعق رعدية، وتشمل الحالة بدر وينبع وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل السليل ووادي الدواسر، وأمطارًا خفيفة على الدوادمي وعفيف ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل النماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.