"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة وسيول وضباب كثيف

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، تشمل الحالة جدة والخرمة والمويه وتربة ورنية والليث والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف والعرضيات والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد الطائف وميسان ضبابًا كثيفًا حتى الساعة العاشرة صباحًا.